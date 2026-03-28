Auch Schauspielerin Hilary Swank kann ihrer späten Mutterschaft etwas abgewinnen - sie hatte im Alter von 48 Jahren Zwillinge bekommen. Sie sei als Mutter "ganz anders, als ich es in ihren frühen 40ern gewesen wäre", sagte die 51-Jährige dem britischen Magazin Women's Health. "Ich bin viel geduldiger. Ich bin viel verständnisvoller."

Sie sei wahrscheinlich auf eine bestimmte Art viel interessierter, interessiere sich sehr für die Gehirne ihrer Kinder. Sie sei fasziniert davon, wie sie tickten. Weil sie bereits Karriere gemacht habe, sei sie auch nicht so gespalten, sagte die Oscar-Preisträgerin. Sie könne sich voll auf ihre Kinder einlassen.

Laut Women's Health hatte Swank Eizellen einfrieren lassen. "Zum Glück hatte ich die Möglichkeit, für später Eizellen einfrieren zu lassen", wurde die zweifache Oscarpreisträgerin zitiert. Das habe etwas Druck genommen, auch wenn es keine Garantie für eine spätere Mutterschaft sei. Sie hätte auch früher Kinder bekommen können, aber der spätere Zeitpunkt sei aus verschiedenen Gründen richtig gewesen.