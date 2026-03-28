Spätes Mama-Glück: Promis, die mit über 40 schwanger wurden
Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, sorgten aber doch beide in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen: Sowohl die deutsche Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann als auch Hollywood-Star Sienna Miller verkündeten, schwanger zu sein – für Biedermann ist es gar das erste Kind. Beide Stars haben den 40er bereits um ein paar Jährchen überschritten.
In den sozialen Medien überwiegen seitens der Fans freilich die Glückwünsche, doch vereinzelt liest man auch kritische Meinungen. Ist es unverantwortlich, mit Mitte 40 noch ein Kind zu bekommen? Auch wenn die Meinungen hier auseinander gehen mögen, sind Biedermann und Miller keine Ausnahmen: Vor allem in Hollywood kommt es häufig vor, dass Schauspielerinnen jenseits der 40 schwanger werden – manchmal durch medizinische Unterstützung.
Übrigens: Auch unter den männlichen Hollywood-Stars scheint die Meinung, dass Vater-Werden nichts mit dem Alter zu tun hat, immer beliebter zu werden. 2023 etwa verkündete Al Pacino mit 83 Jahren, dass er und seine Lebensgefährtin Noor Alfallah (damals 29) ein Kind erwarten. Auch bei Kollege Robert De Niro kam 2023 der Storch zu Besuch und brachte sein bereits siebtes Kind. De Niro war zu dem Zeitpunkt 79 Jahre alt.
Folgend lesen Sie einige Beispiele von Prominenten, die mit 40 plus (nochmals) schwanger wurden:
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Im März verkündete die britische Hollywood-Schauspielerin Sienna Miller, mit 44 Jahren erneut schwanger zu seien. Miller fühlt sich laut eigenen Worten sehr wohl damit. "Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen", sagte Miller im Interview mit der Zeitschrift Glamour. Miller hatte ihren Babybauch auch bei Instagram gezeigt.
Bei den Fashion Awards in London im Dezember war dieser ebenfalls bereits leicht zu erkennen. Wie das Promiportal People berichtet, erwartet sie das zweite Kind mit ihrem Partner, dem Schauspieler Oli Green. Ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen, kam demnach Ende 2023 zur Welt. Miller hat demnach bereits eine dreizehnjährige Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge.
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Jeanette Biedermann ist schwanger und erwartet im Alter von 46 Jahren ihr erstes Kind. "Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!", schrieb die deutsche Musikerin und Schauspielerin Mitte März auf Instagram. Dazu postete sie ein Bild von sich mit Babybauch. Biedermann äußerte sich auch dazu, wie sie schwanger wurde. Sie habe das Thema in die Hände der Natur gelegt: "Für mich war immer klar, wenn das für mich bestimmt ist dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay."
Jetzt hätten die Natur und die Bestimmung entschieden, ihr dieses kleine Wunder zu schenken. "Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine riesen Überraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns! Nach all den turbulenten Jahren beginnt nun ein neues Leben!", schrieb Biedermann weiter. Zum Vater des Kindes machte sie keine Angaben.
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Auch Schauspielerin Hilary Swank kann ihrer späten Mutterschaft etwas abgewinnen - sie hatte im Alter von 48 Jahren Zwillinge bekommen. Sie sei als Mutter "ganz anders, als ich es in ihren frühen 40ern gewesen wäre", sagte die 51-Jährige dem britischen Magazin Women's Health. "Ich bin viel geduldiger. Ich bin viel verständnisvoller."
Sie sei wahrscheinlich auf eine bestimmte Art viel interessierter, interessiere sich sehr für die Gehirne ihrer Kinder. Sie sei fasziniert davon, wie sie tickten. Weil sie bereits Karriere gemacht habe, sei sie auch nicht so gespalten, sagte die Oscar-Preisträgerin. Sie könne sich voll auf ihre Kinder einlassen.
Laut Women's Health hatte Swank Eizellen einfrieren lassen. "Zum Glück hatte ich die Möglichkeit, für später Eizellen einfrieren zu lassen", wurde die zweifache Oscarpreisträgerin zitiert. Das habe etwas Druck genommen, auch wenn es keine Garantie für eine spätere Mutterschaft sei. Sie hätte auch früher Kinder bekommen können, aber der spätere Zeitpunkt sei aus verschiedenen Gründen richtig gewesen.
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
2013 kam Halle Berrys zweites Kind zur Welt, die Schauspielerin war damals 47 Jahre alt. Die Oscar-Gewinnerin ("Monster's Ball") hatte ihre Schwangerschaft "die größte Überraschung meines Lebens" genannt, "und die wunderbarste". Berry soll auf natürlichem Wege schwanger geworden sein.
Vater ist der der französische Schauspieler Olivier Martinez, mit dem Berry zum damaligen Zeitpunkt verheiratet war. Nach der Trennung 2015 entbrannte zwischen ihnen ein bis heute andauernder Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn.
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Kino-Ikone Cameron Diaz und Musiker Benji Madden sind seit 2015 verheiratet und gelten als eines der Traumpaare Hollywoods. Ende 2019 wurden die beiden das erste Mal Eltern, damals war Diaz 47 Jahre alt. Dann die Überraschung: 2024, also mit 51 Jahren, verkündete Diaz, erneut Mama geworden zu sein. "Wir sind gesegnet", teilte das Ehepaar damals in einem offiziellen Statement mit. "Er ist großartig und wir sind alle so glücklich, dass unser Sohn hier ist."
Das Magazin People zitierte kurz darauf eine Quelle aus dem näheren Umfeld des Paares: "Cameron und Benji haben immer auf ein zweites Baby gehofft, weil sie es lieben, Eltern zu sein. Cameron wollte jahrelang Mutter werden. Sie wird sehr emotional, wenn sie über den langen Weg zur Mutterschaft spricht. Sie ist überaus glücklich, jetzt zwei Kinder zu haben."
Gerüchten zufolge soll der jahrelange unerwünschte Kinderwunsch die Beziehung belastet haben. Ob das Paar auf medizinische Unterstützung zurückgriff, ist nicht bestätigt.
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Mit den Worten "Wir danken Gott für diesen Segen" bestätigte im Jahr 2016 die damals 50-jährige Janet Jackson im Magazin People, das erste Mal schwanger zu sein. Nach der Geburt hatte ihr Sprecher verkündet: "Janet Jackson und ihr Ehemann Wissam Al Mana sind überglücklich, ihren Sohn Eissa Al Mana auf der Welt zu begrüßen. Janet hatte eine stressfreie, gesunde Geburt und ruht sich nun aus."
Im Interview mit dem Stellar Magazine 2019 blickte Jackson, die ihr Privatleben weitgehend geheim hält, auf ihre späte Schwangerschaft zurück: "Ich habe lange gewartet. Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt war, aber es war mein Zeitpunkt." Wie sie schwanger wurde, darüber hat sich Jackson allerdings nie geäußert.
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Mit ihrem Ex-Ehemann Tom Cruise hatte Nicole Kidman bereits zwei Kinder adoptiert, 2008 brachte sie mit 41 Jahren ihr erstes leibliches Kind zur Welt, Tochter Sunday Rose. Vater ist der Country-Sänger Keith Urban, mit dem Kidman damals verheiratet war. Die zweite Tochter von Kidman und Urban, Faith, wurde von einer Leihmutter ausgetragen.
Kidman hätte gerne mehr Kinder bekommen. Sie habe aber "keine Wahl" gehabt, sagte sie der Zeitschrift Marie Claire Australia im Interview. "Ich hätte es geliebt, zehn Kinder zu bekommen", so die heute 58-Jährige. "Ich liebe Mutterschaft, ich liebe Kinder: Sie sind schrullig, lustig und ungefiltert. Und dann sieht man sie wachsen und schickt sie auf den Weg."
Während ihrer zehnjährigen Beziehung mit Cruise erlitt die Schauspielerin eine Fehlgeburt und eine Eileiterschwangerschaft. Ihre Schwangerschaft mit Sunday beschrieb Kidman später als "riesige Überraschung" sowie als "Wunder".
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Die italienische Schauspielerin Monica Bellucci war 45 Jahre alt, als ihr zweites Kind, Leonie, auf die Welt kam. Damals zeigte sie sich nackt und stolz am Cover der italienischen Vanity Fair. "Frauen, die so spät wie ich noch Kinder kriegen, wird oft gesagt, wie mutig sie seien. Es stimmt ja auch, je älter man ist, desto höher das Risiko für dich und dein Kind", sagte der Superstar im Interview. "Aber ich fühle mich nicht mutig. Ich habe einfach nur Glück. Ich habe schon eine gesunde Tochter, die ich in Umbrien wie eine normale Bauersfrau zur Welt gebracht habe." Ihre zweite Schwangerschaft bezeichnete sie als "fantastisch".
Belluccis erstes Kind Deva kam auf die Welt, als sie 39 Jahre alt war. Der Vater beider Kinder ist Belluccis Ex-Ehemann Vincent Cassel.
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Nach jahrelangem Pech in der Liebe (beispielsweise mit Robbie Williams) fand Ex-Spice Girl Geri Halliwell endlich ihr Glück in der Ehe mit Christian Horner, dem (nunmehr ehemaligen) Teamchef von Red Bull Racing. Der gemeinsame Sohn Montague wurde Anfang 2017 geboren, Geri (die seit ihrer Hochzeit Horner heißt) war damals 44 Jahre alt. "Monty", so der Spitzname, ist Geris zweites Kind.
Mit beiden Kindern wurde Geri auf natürlichem Wege schwanger. "Ich war schockiert, es war ein absolutes Wunder", sagte sie über ihre zweite Schwangerschaft in einem Interview mit Daily Express. Geplant sei das zweite Kind nicht gewesen, so die Sängerin und Autorin.
Stars, die mit 40 plus schwanger wurden
Mehrmals hatte Goldstimme Céline Dion versucht, mit künstlicher Befruchtung zum zweiten Mal (2001 erblickte Sohn René-Charles das Licht der Welt) schwanger zu werden, bevor es 2010 endlich klappte: Sie und ihr Ehemann René Angelil wurden Eltern von Zwillingsbuben, Nelson und Eddy. Dion war 42, Angelil 68 Jahre alt.
Die Schwangerschaft sei vor allem aus psychischer Sicht für Dion nicht leicht gewesen, gab sie 2010 gegenüber People an: "Ich hatte jeden Tag Angst. Ich hatte Angst, die Babys zu verlieren." Im selben Jahr erzählte sie in der Today Show, wie vorsichtig sie während dieser Zeit gewesen war: "Ich habe alle Anweisungen der Ärzte befolgt. Ich habe genau das getan, was mir gesagt wurde."
Das Glück sei nach der Geburt aber umso größer gewesen: "Nach allem, was wir durchgemacht haben, war es unglaublich, sie endlich in meinen Armen zu halten", so Dion 2011 im Gespräch mit Oprah Winfrey.
Angelil verstarb 2016 an Krebs.
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