Robert De Niro wurde mit 79 Jahren zum siebenten Mal Papa

Eigentlich gab US-Schauspieler Robert De Niro (79) ET Canada ein Interview über seinen neuen Film "About My Father". Als der Moderator dann fragte, wie es denn seinen sechs Kindern gehe, meinte De Niro, dass er Vater von sieben Sprösslingen sei.

"Wir haben gerade ein Baby bekommen." Wer allerdings "wir" ist, wollte der Hollywoodstar nicht verraten. Vor etwa einem Jahr wurde De Niro mit der Kraftsporttrainerin Tiffany Chen gesichtet, die seine neue Freundin sein soll. Bestätigt haben die beiden das aber nie.

Der Schauspieler sehe sich selbst auch nicht als "cooler Papa". Besonders mit seiner 11-jährigen Tochter Helen gäbe es immer wieder Streit.

"Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir sind immer respektvoll. Sie bereitet mir manchmal Kummer und ich streite mit ihr. Ich vergöttere sie, aber so ist das eben. Und bei meinem Baby wird das alles noch kommen", lachte er.

De Niro war zweimal verheiratet – mit Diahnne Abbott und Grace Hightower.