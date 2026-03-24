Sienna Miller mit 44 erneut schwanger: "Ist so viel einfacher"

Die britische Hollywood-Schauspielerin Sienna Miller ist mit 44 Jahren erneut schwanger und fühlt sich laut eigenen Worten sehr wohl damit. "Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen", sagte Miller im Interview mit der Zeitschrift Glamour. Miller hatte am Freitag ihren Babybauch bei Instagram gezeigt.

Bei den Fashion Awards in London im Dezember war dieser ebenfalls bereits leicht zu erkennen. Wie das Promiportal People berichtet, erwartet sie das zweite Kind mit ihrem Partner, dem Schauspieler Oli Green. Ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen, kam demnach Ende 2023 zur Welt. Miller hat demnach bereits eine dreizehnjährige Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge.