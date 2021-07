Stars, die die neuen Beziehungen ihrer Expartner unterstützen

Anna Faris

Schauspielerin Anna Faris war von 2009 bis 2018 mit ihrem Kollegen Chris Pratt verheiratet. Dieser hat sich inzwischen neu verliebt - in "Arnies" Tochter Katherine Schwarzenegger. Im vergangenen Jahr sind die beiden auch Eltern der kleinen Lyla geworden. "Ich freue mich so für euch beide", kommentierte Faris den Post ihres Exmannes, mit dem er im Jänner 2019 auf Instagram die Verlobung mit Schwarzenegger bekannt gab. "Anna hat einen unglaublich erfolgreichen Podcast. Ich schätze die Arbeit, die sie bislang getan hat, sie ist definitiv eine Expertin darin", streute Schwarzenegger Faris gegenüber "Us Weekly" ihrerseits Rosen. "Von ihr zu lernen, ist ein großes Geschenk. Ich habe so tolle Menschen in meinem Leben, von denen ich für unterschiedliche Bereiche meines Lebens etwas mitnehmen kann. Und sie ist definitiv jemand, zu dem ich in der Podcast-Welt aufschaue." Faris hat den erfolgreichen Podcast "Anna Faris is unqualified".