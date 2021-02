Stars, die bereits gegen das Coronavirus geimpft sind

Dazu teilte Schwarzenegger mit: "Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you're eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live." Auf Deutsch heißt das so viel wie: "Heute war ein guter Tag. Ich war noch nie so glücklich, in einer Schlange zu warten. Wenn Sie berechtigt sind, schließen Sie sich mir an und melden Sie sich an, um Ihren Impfstoff zu erhalten. Komm mit mir, wenn du leben willst."

Steve Martin

Auch der Stand-Up-Komiker und Oscar-Preisträger Steve Martin ("Roxanne", "Vater der Braut") hat sich nach eigenen Worten gegen Corona impfen lassen. "Die gute Nachricht: Ich wurde gerade geimpft. Die schlechte: Ich bekam sie, weil ich 75 bin. Ha!", schrieb der Hollywood-Star im Jänner auf Twitter. Die Impfung in New York sei glatt gelaufen und er habe sie auch gut vertragen: "No Fide Resects", schrieb er mit wohl absichtlich eingebauten Tippfehlern - also keine Nebenwirkungen. Der Schauspieler feierte im August seinen 75. Geburtstag.