Homophobe Anschuldigungen: Philipp Plein weist Vorwürfe zurück

Eindeutig keine einvernehmliche Kündigung dürfte zwischen dem deutschen Modedesigner Philipp Plein (42) und seinem Mitarbeiter Amro Alsoleibi erfolgt sein. Alsoleibi arbeitete als Manager von Pleins Geschäften in New York City und verklagt diesen nun, wie das queere Magazin "Schwulissimo" schreibt.

"Sehr früh in Herrn Alsoleibis Arbeitsverhältnis begann Plein, seine Abneigung gegen schwule Männer offen zu zeigen und sagte: 'Ich hasse es, mit Schwulen zu arbeiten.'" Als sich Alsoleibi 2019 als HIV-positiv outete, sollen ihm Aufgaben entzogen worden sein. Das anschließende Gespräch der beiden Herren soll mit einer Abmahnung und der anschließenden Kündigung geendet haben.

Nun fordert der ehemalige Mitarbeiter Schadenerstag und eine Gehaltsnachzahlung.

Via Instagram zeigte sich Philipp Plein ob dieser Vorwürfe entrüstet. "Es ist traurig zu sehen, wie manche Menschen versuchen, ihre sexuelle Orientierung als Grund oder Entschuldigung zu nutzen, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen." Er hätte in den 20 Jahren, die er in der Modeindustrie arbeitet, noch nie eine Beschwerde wegen Diskriminierung gehabt.