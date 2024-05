Star-Regisseur George Lucas verrät Erfolgsgeheimnis hinter "Star Wars"-Filmen

Der Rest, inklusive die "Indiana Jones"-Franchise, ist Geschichte. Der Produzent und Regisseur, der sich in Nordkalifornien die Skywalker Ranch baute, verkaufte vor 12 Jahren die Lucas Film-Rechte für 4.1 Milliarden Dollar an Disney, widmet sich heute vorwiegend seinen philanthropischen Projekten, übersieht aber immer noch alle Spinoffs von "Star Wars" als Produzent.

Ich habe schon vor 50 Jahren Dinge in mein erstes Drehbuch geschrieben, die andere als problematisch bezeichnet haben. Jeder Animateur hat einen Spiegel auf seinem Schreibtisch, wo er neben dem Computer seine eigenen Gesichtszüge und das Mienenspiel kontrollieren kann. Digitales Schauspiel. 15 verschiedene Computer-Animateure haben Yoda kreiert. Seinen Körper, seine Kleider, seine Haare und sein Gesicht. Wenn ich Kader bei Kader abspiele, sieht man, dass er ganz genaue Gesichtsausdrücke hat, die sich mit jedem Kader verändern. Also nein, Ich habe keine Angst vor Klonen und auch nicht vor KI. Nichts, was das menschliche Gehirn auskocht, macht mir Sorge, solange es ums Überleben der Menschheit geht.

Weil sie sich mit Themen auseinandersetzten, die historisch seit Beginn der Menschheit wichtig sind. Sie sind nicht nur Action-Abenteuer voller Imagination. Sie setzen sich mit Demokratie auseinander und wie Menschen durch die Geschichte hindurch zugelassen haben, dass Demokratien in den Händen von Tyrannen untergehen. Diese Themen kommen in allen "Star Wars"-Filmen vor.

Was treibt Sie bis heute an? Eine Geschichte zu erzählen, die mir vor 50 Jahren einfiel.

George Lucas: Ich war nie daran interessiert, mächtig oder berühmt zu werden. Aber in dem Moment, als ich die Filmschule auf der Universität in Los Angeles besuchte und alles über Film lernte, habe ich mich in die Kunstform verliebt. Es war mir gleichgültig welche Art von Filmen ich mache.

KURIER: Sie gelten als einer der ganz großen Erfinder und Innovatoren in der Geschichte des Films. Wie schafft es ein Bub, der auf einer Walnussfarm aufwächst an den Zenit der Filmindustrie?

Sie sind nicht nur ein kreativer Filmemacher, sondern auch ein Geschäftsmann. Wie groß ist der Wettbewerb heute im Vergleich zu früher?

Sehr viel hat sich nicht geändert, was das betrifft. Die Leute reagieren immer gleich so stark, wenn es sich um Megafilme handelt. Keiner realisiert, dass es auch in der Filmindustrie ein sehr natürliches Ökosystem gibt. Und wenn man keine populären Filme hat, dann gibts auch keine kleinen künstlerischen. Man braucht beides - Megahits und kleine unabhängige Filme - damit das System funktioniert. Filme sind teuer - selbst am billigsten Level.

Ich war mehrmals bei Ihnen auf der Skywalker Ranch, die heute eine reine Arbeitsstätte ist, mit all Ihren Firmen, ILM, Skywalker Sound und Lucas Arts. Sie leben am angrenzenden Grundstück. Was hat Sie davon abgehalten, jemals nach Beverly Hills oder Malibu zu ziehen?

Ich habe hier meine Ruhe, lebe mitten in der Natur. Und ich habe von meiner Veranda einen Blick von Alcatraz bis zur Golden Gate Brücke.