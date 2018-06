Standing Ovations für US-Moderator Jimmy Fallon

Mit einer ganz besonderen Geste überraschte US-Talkstar Jimmy Fallon (43) am Sonntagnachmittag die Absolventen der im Februar von einem Amoklauf betroffenen Marjory Stoneman Douglas High School im Bundesstaat Florida. Dabei tötete ein 19-Jähriger 17 Menschen. Mit zahlreichen Protesten machten die Parkland-Schüler in der Folge ihrem Ärger bezüglich der US-Waffengesetze Luft und gründeten die Organisation "Never Again MSD". Der Name stehe für das Anliegen, dass niemals wieder ein Ereignis wie jenes an der Marjory Stoneman Douglas Highschool (kurz MSD) geschehen dürfe.