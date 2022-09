"Spice Girls": Warum Mel C um ein Haar aus der Band geflogen wäre

Schlussendlich hätten sie sich versöhnt. Laut Mel C ist ihre Beziehung der Bandmitglieder, zu denen auch Emma Bunton, Melanie Brown und Geri Horner (ehemals Halliwell) gehören, zueinander aktuell "besser als je zuvor". "Wir lieben uns wie Schwestern", so Mel C.

Die Debütsingle "Wannabe", veröffentlicht im Juni 1996, machte die Spice Girls zu Superstars. Zuvor waren sie zu Manager Simon Fuller gewechselt, der später das Castingshow-Format "Idol" ("Deutschland sucht den Superstar") erfand. Fuller besorgte ihnen einen Vertrag bei Virgin Records. Und bald toppte "Wannabe" die Charts in 37 Ländern. Es folgten neun weitere Nummer-Eins-Hits in Großbritannien, darunter "Say You'll Be There", "Too Much" und "Viva Forever".