Spezifische Ernährung: Das Geheimnis von Joan Collins' (93) zeitlosem Look

Als „Denver-Biest“ Alexis Carrington wurde Joan Collins weltberühmt. Die Rolle in der TV-Seifenoper liegt Jahrzehnte zurück, doch die Schauspielerin, die heuer 93 Jahre alt wurde, steht weiter im Rampenlicht: rot geschminkte Lippen, lila Lidschatten, wild toupierte Lockenmähne - so zeigt sie sich immer noch am liebsten. Die Schauspielerin präsentiert stolz ihr zeitloses Aussehen, das auch fünf Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch als Hollywoodstar anhält. Wie sie dem Altern ein Schnippchen schlägt? Collins führt ihren frischen Flair unter anderem auf ihre spezielle Ernährungsweise zurück.

„Keine Messer“: Wie Joan Collins ihre Ernährung umgestellt hat Und im Laufe ihrer Karriere hat die Hollywood-Legende immer wieder Einblicke in ihre Schönheitsgeheimnisse gewährt. Sie betont, dass weder viel Botox noch Schönheits-Operationen der Grund für ihre zeitlose Erscheinung wären. „Keine Messer. Ich hatte vor Jahren mal Botox. Ich fand es furchtbar. Ich bin Schauspielerin, ich muss Mimik zeigen können“, erzählte sie einmal gegenüber Express. Stattdessen habe sie mit zunehmendem Alter gelernt, ihre Figur und Vitalität durch eine veränderte Ernährungsart zu bewahren. Sie esse heute nur noch ein Viertel dessen, was sie mit 25 Jahren zu sich nahm. Mit ihrem gesunden Lebensstil hoffe sie, 100 Jahre alt zu werden. „Mit 50 brauchst du nur noch die Hälfte der Menge an Nahrung, die du mit 25 gegessen hast“, lautet Collins' Meinung. „Mit 75 nochmal die Hälfte. Ich werde 100 Jahre alt und sage dir: Kümmere dich gut um deine Haut. Verlasse nie das Haus ohne Make-up. Mach keine Diät, iss einfach weniger. Trink niemals Leitungswasser. Wenn du ein paar Kilo abnehmen musst, um in etwas zu passen, iss drei Tage lang gekochte Eier und Brokkoli.“

Sport steht natürlich auch auf dem Programm. Immerhin will Collins noch lange fit und aktiv bleiben. „Mein Trainingsprogramm hat sich über die Jahre stark verändert“, erzählte sie dem Magazin Platinum. „Als junges Mädchen war ich sehr aktiv. Ab meinem 16. Lebensjahr ging ich in Diskotheken, Tanzlokale und Nachtclubs und tanzte stundenlang die Nächte durch.“ Physiotherapie Teil täglicher Routine Später trainierte die Britin viel im Fitnessstudio und machte Pilates. Sie gibt aber zu, dass man mit zunehmendem Alter „seinem Körper nicht mehr so ​​viel Stress zumuten kann“. In den letzten Jahren musste Collins wegen eines eingeklemmten Nervs ihre Aktivitäten einschränken. Zwei Monate lang war sie überhaupt nicht bewegungsfähig. Eine Physiotherapie führte jedoch zu einer kompletten Rehabilitation. Diese sei heute immer noch Teil ihrer täglichen Routine im Alter.