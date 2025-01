Spekulationen und "Giftpfeile": Warum Anna-Carina Woitschack in den Dschungel zieht

"Die Katze ist aus dem Sack, oder besser gesagt, das Känguru, denn es geht nach Australien! Ich freue mich riesig, euch endlich bestätigen zu können: Ich bin Teil von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' 2025", schrieb Woitschack nach der Verkündung auf Instagram und verriet dabei auch die Gründe für ihre Teilnahme an der Show. "Es gab viele Spekulationen (und den einen oder anderen Giftpfeil), und ich weiß, dass einige denken, ich gehe in den Dschungel, um über irgendetwas auszupacken… Aber das ist nicht meine Intention. Ich LIEBE Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei. Als junge, selbstbewusste Frau treffe ich meine Entscheidungen selbst, und diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt, mich selbst herauszufordern und zu wachsen", so Woitschack.

Sie lasse sich "aber auch nicht den Mund verbieten und werde im Dschungel sagen, was ich in dem Moment fühle. 2025 wird ein unglaublich aufregendes Jahr, ich habe so viel geplant und kann es kaum erwarten, alles mit euch zu teilen. Aber zuerst: Lasst uns zusammen in den Dschungel gehen! Ich zähle auf eure Unterstützung – lasst uns gemeinsam die Krone für den Schlager holen!", appelliert sie an ihre Fans.

17 Live-Shows ab 24. Jänner

Auch die Reality-Fraktion ist heuer im Dschungel stark vertreten. Neben Nesthäkchen Alessia Herren sind auch der Sieger der Trash-Show "Das Sommerhaus der Stars", Sam Dylan (33), der routinierte Datingshow-Teilnehmer Maurice Dziwak (26, "Kampf der Realitystars"), die Musikerin Edith Stehfest (29) und Influencerin Yeliz Koç (31, "Der Bachelor") dabei. Die Rolle des Camp-Ältesten fällt Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) zu.

Die zwölf Stars und Sternchen werden ab 24. Jänner täglich um 20.15 Uhr in 17 Live-Shows bei RTL oder auf RTL+ zu sehen sein. Das Finale steht am 9. Februar an. Die Moderation von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" haben erneut Sonja Zietlow und Jan Köppen.