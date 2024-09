Mit wem Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ein Prosecco-Date hatte

"Prosecco zum Frühstück und ich hab’ wieder die Welt im Griff“, schallt es durch ein Apartment in Wien. Denn dort hat sich die Mountain Crew gemeinsam mit der deutschen Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (31) zusammengefunden, um Videos für die neue Single "Prosecco zum Frühstück" für die Social-Media-Kanäle aufzunehmen.

Angefangen hat übrigens alles in Schladming. "Wir haben uns beim ,smago-Award‘ getroffen und spaßhalber gesagt, wir könnten doch einmal etwas gemeinsam machen. Auf der Heimfahrt haben wir dann im Bandbus gleich gegrübelt, ob wir nicht einen Song hätten, den wir gemeinsam aufnehmen könnten. ,Prosecco zum Frühstück‘ hatten wir tatsächlich schon in der Schublade und der wurde es dann auch", erzählt Mountain-Crew-Sänger Philipp Rafetseder (28) dem KURIER.

Der Song ist auch auf dem neuen Album von Anna-Carina Woitschack, "Meine Zeit". "Ich finde es wichtig, dass jedes Album eine persönliche Note hat, dass man Erfahrungen musikalisch teilt mit den Fans. Und grad bei ,Meine Zeit‘ ist der Name schon sehr persönlich. Da gibt es schon den einen oder anderen Song, der autobiografisch ist, aber vor allem positiv", erzählt sie darüber.

Dabei spielt sie auch auf die letzten beiden Jahre an, die privat besonders turbulent für die Sängerin waren. Denn im Jahr 2022 trennte sie sich von ihrem Kollegen und Ehemann Stefan Mross. Diese Zeit sieht sie aber als wichtigen Entwicklungsschritt. "Es hat mich stärker gemacht, ich bin reifer geworden, ich würde sogar sagen, erwachsener. Ich denke, das spürt man, hört man auch in der Musik. Und es ist auch ganz wichtig, dass man nicht stehen bleibt, stetig an sich arbeitet."