Spanischer Schauspieler Guevara in Venedig festgenommen

Kurz vor seiner geplanten Auszeichnung bei einem Festival in Venedig ist der spanische Schauspieler Gabriel Guevara in der Lagunenstadt wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs festgenommen worden. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Sonntag berichtete, nahm die Polizei den 22-Jährigen am Samstag bei seiner Ankunft am Lido fest. Die französische Justiz hatte demnach einen internationalen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt.