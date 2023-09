Madonna wird nie aufhören: Freund befürchet "isoliertes Leben"

➤ Lesen Sie hier mehr: Madonna schwer erkrankt: Prominente Freundin gibt Auskunft

Nun reist Madonna also tatsächlich wieder um die Welt. Der eigentliche Beginn der "Celebration Tour" war am 15. Juli im kanadischen Vancouver geplant gewesen - gut einen Monat vor ihrem 65. Geburtstag am 16. August. Für die Fans in Deutschland änderte sich nichts. Madonna soll wie ursprünglich geplant am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin auftreten. In Österreich sind keine Konzerte geplant.

Die Fans in ihrer amerikanischen Heimat müssen sich allerdings länger gedulden. Erst nach Abschluss der Tour durch Europa wird Madonna in Nordamerika auf der Bühne stehen. Nach ersten US-Konzerten in New York Mitte Dezember sind bis Ende April 2024 mehr als 50 weitere Auftritte in den USA, Kanada und in Mexiko geplant.

Wegen einer schweren Erkrankung hatte die Pop-Ikone im Juni den Beginn ihrer Welttournee kurzfristig verschieben müssen. Ihr Manager Guy Oseary teilte mit, dass eine bakterielle Infektion zu einem "mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation" geführt habe. Fans der "Queen of Pop" reagierten bestürzt und schickten im Netz Genesungswünsche.