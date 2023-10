Spaniens geheimnisvolle Kronprinzessin Leonor wird 18

"Leonor und Sofía sind ein Geheimnis", schreibt Lecturas - und fragt: "Wie sind sie im Alltag? Haben sie Freunde? Gehen sie ins Kino? Gehen sie essen?" Fragen über Fragen, auf die es bisher noch keine Antwort gibt. Ein wenig sickert aber doch durch. Die Zeitschrift Hola!, die sich im Madrider Königshaus gut auskennt, versicherte, Leonor, die irgendwann Königin und Staatsoberhaupt von Spanien werden soll, sei zwar etwas schüchtern, gleichzeitig aber auch ein besonnenes, umsichtiges und gut organisiertes Mädchen sowie eine gute Schülerin.

Sportliche Hobbys

Zu ihren Hobbys gehören demnach Volleyball, Ballett und Reiten. Außerdem spiele sie auch gern Cello, hieß es.

Für El País und andere Medien in Spanien, die sich weniger für die Freizeitaktivitäten der Kronprinzessin interessieren, steht unterdessen fest, dass das Königshaus in Madrid auf Leonor setzt, um die unter Felipe eingeleitete Modernisierung der spanischen Monarchie zu beschleunigen. Sie soll dafür sorgen, dass die vielen Politiker und Politikerinnen vor allem des linken Spektrums sowie die Medien und Beobachtende, die den Untergang der Madrider Monarchie prophezeien, nicht recht behalten.

Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn Leonor hat sich bisher als wahres royales Musterkind erwiesen. Anders als etwa ihr Opa, Altkönig Juan Carlos (85), der dem Image der "Casa Real" mit Skandalen und Affären schweren Schaden zufügte, folgte sie bisher dem Beispiel ihres Papas, der zwar als langweilig, aber als "Saubermann" gilt.

Hürdenlose Teenagerjahre

Bei allem elterlichen Schutz ist es nun nicht so, dass Leonor in ihrem noch kurzen Leben keine Bewährungsproben zu bestehen hatte. An ihrem 13. Geburtstag sprach sie zum 40. Jahrestag der spanischen Verfassung erstmals öffentlich. Es folgten dann weitere öffentliche Auftritte, bei denen sie stets eine gute Figur machte. Im Sommer 2021 verließ sie das königliche Nest im Zarzuela-Palast im Nordwesten Madrids, um am UWC Atlantic College in Wales die Matura zu machen.