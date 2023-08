"Ein bisschen nervös": Spaniens Kronprinzessin Leonor wurde Soldatin

Für Spaniens Kronprinzessin Leonor (im Bild mit ihrer Mutter) hat der Ernst des Lebens begonnen: Die 17-Jährige startete am Donnerstag ihre dreijährige militärische Ausbildung. Sie habe "große Lust" auf diese neue Etappe ihres Lebens, sei aber auch "ein bisschen nervös", sagte Leonor vor Journalisten, als sie in Begleitung ihrer Eltern - König Felipe VI. und Königin Letizia - sowie ihrer Schwester Sofía (16) in der Militärakademie in Saragossa im Nordosten des Landes eintraf.