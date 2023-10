Spaniens Altkönig beendet Heimatbesuch - und hofft auf Rückkehr

Der in Abu Dhabi im Exil lebende Altkönig Juan Carlos hat einen einwöchigen Heimatbesuch in Spanien beendet. Der Privatjet mit dem 85-Jährigen an Bord sei am Montag in Vigo in Nordwestspanien Richtung Nizza abgeflogen, berichtete der TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Flughafenbehörden. Auf die Journalistenfrage, ob er gerne wieder in Spanien wohnen würde, hatte Juan Carlos auf dem Weg zum Flughafen durch das offene Fenster des Beifahrersitzes geantwortet: "Natürlich!"