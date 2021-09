Sorgerechtsstreit: Brad Pitt zieht jetzt vor den Obersten Gerichtshof

Das aber will sich der zweifache Oscar-Preisträger (2014 für "12 Years a Slave", 2020 für "Once Upon a Time in Hollywood") nicht gefallen lassen und spricht in einem 87-seitigen Dokument von einem "Verwaltungsfehler". Der erbitterte Endlos-Prozess habe, so sein juristisches Team, den Kindern und ihrem Vater erheblichen Schaden zugefügt.

Wörtlich heißt es: "Eine durchdachte und gut begründete Entscheidung (der Aufteilung des Sorgerechts) wurde plötzlich aufgehoben, nur weil es einen, für diesen Fall irrelevanten administrativen Fehler gab. Wir wollen, dass der Supreme Court Kaliforniens (der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates) diese Entscheidung des Berufungsgerichts überprüft."

Die Anwälte beider Seiten und viele Prozessbeobachter gehen davon aus, dass sich das "filmreife" Match noch Jahre hinziehen könnte.