Sorge um Moderatorin Gülcan Kamps

"Ich habe seit Juli starke Gewichtsprobleme und versuche, die in den Griff zu bekommen", schrieb Kamps zu einem Foto in einer Instagram-Story. "Bei mir purzeln die Kilos und mir gefällt das nicht." Dieser Umstand scheint sie mittlerweile zu beunruhigen. "Wenn es so weitergeht, werde ich mich durchchecken lassen (müssen)", teilte Kamps ihren Followern mit.