Kim Kardashian nach Trennung von Davidson: "Brauche Anwalt oder Arzt"

Der Reality-Star, der dreimal verheiratet war, gab in der Show zu, dass die Wahl ihrer Partner "eindeutig nicht funktioniere". Wenn es so weit ist, werde sie sich k√ľnftig zudem abseits des Showbusiness nach einem Mann umsehen. "Ich habe das Gef√ľhl, dass ich so etwas tun muss, wie an verschiedene Orte zu gehen. Offensichtlich funktioniert es nicht, was ich tue. Also, ich wei√ü nicht, vielleicht wie [gehe in] ein Krankenhaus und treffe einen Arzt. Eine Anwaltskanzlei", witzelte Kardashian.

Kim Kardashian war von 2000 bis 2004 mit dem Musikproduzenten Damon Thomas verheiratet. Zwischen 2007 und M√§rz 2010 lebte sie, mit einer Unterbrechung 2009, in einer Beziehung mit dem Footballspieler Reggie Bush. Die zweite Eheschlie√üung erfolgte 2011 mit Basketballspieler Kris Humphries, von dem sich Kim nur 72 Tagen nach der Hochzeit, wegen "un√ľberbr√ľckbarer Differenzen" scheiden lie√ü. 2014 traute sich Kardashian mit Rapper Kanye West. Im Februar 2021 reichte sie die Scheidung ein, der ein Richter im M√§rz 2022 offiziell stattgab.