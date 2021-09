Sorge um Katie Price: Familie wendet sich an Öffentlichkeit

Nach einem Unfall hat die Polizei dem britischen Model Katie Price vorgeworfen, ohne gültige Fahrerlaubnis und Versicherung Auto gefahren zu sein. Das teilte die Sussex Police am Mittwoch in einem Statement mit. Nach dem Autounfall in der Nacht zum Dienstag war Price der Nachrichtenagentur PA zufolge zunächst unter dem Verdacht, mit Alkohol oder Drogen am Steuer gefahren zu sein, von der Polizei festgenommen worden.