Sorge um Jamie Foxx: Freunde und Familie auf das Schlimmste gefasst

Schauspieler Jamie Foxx war Mitte April in eine Klinik eingeliefert worden und soll seitdem wegen nicht näher definierter "medizinischer Komplikationen" medizinisch betreut werden. Woran Foxx leidet, ist nach wie vor unklar. Obwohl er sich selbst kürzlich aus dem Spital gemeldet und seinen Fans mitgeteilt hatte: "Ich weiß all die Liebe zu schätzen! Ich fühle mich gesegnet", soll er noch nicht auf dem Weg der Besserung sein.

Umfeld bangt um Jamie Foxx

Das Online-Portal berichtet jedenfalls unter Berufung auf das Umfeld des Oscar-Preisträgers, dass ein Ende des Spitalaufenthalts nach wie vor nicht in Sicht sein soll. "Seine Freunde und seine Familie hoffen das Beste, aber bereiten sich auf das Schlimmste vor", wird eine Quelle zitiert.

Seit seinem Zusammenbruch am 11. April wird Foxx in einer medizinischen Einrichtung in Atlanta rund um die Uhr betreut. Seine Tochter Corinne, 29, gab zunächst bekannt, dass bei ihrem Vater eine "medizinische Komplikation" aufgetreten sei, ohne Einzelheiten preiszugeben.