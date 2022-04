Sorge um Hollywoodstar Jack Nicholson

Das Ende seiner Schauspielkarriere hat Jack Nicholson nie offiziell verkündet. Wird der exzentrische und geniale Leinwandstar sein berühmtes Grinsen tatsächlich nicht mehr vor der Filmkamera aufsetzen? Nach Klassikern wie "Einer flog über das Kuckucksnest", "The Shining" und als Joker in "Batman" ist der Star aus Hollywood nicht wegzudenken. Doch der dreifache Oscar-Preisträger hat sich zuletzt kaum noch öffentlich gezeigt. An diesem Freitag, 22. April, wird er 85 Jahre alt.

Jack Nicholson: Leinwand-Ikone lebt Eremiten-Dasein

Interviews gebe Jack Nicholson nicht mehr, so der abschlägige Bescheid seiner Sprecherin auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Und Pläne für seinen Geburtstag? Wenn es die überhaupt gebe, so seien sie Privatsache, teilte Sandy Bresler mit.

Der zurückgezogene Lebensstil des Hollywoodstars sorgt mitunter für Spekulationen. So verbreitet die US-Gazette National Enquirer derzeit gar Gerüchte um den Gesundheitszustand des Schauspielers. Das Klatschblatt behauptet, das zunehmende Einsiedlerverhalten Nicholsons habe etwas mit einer sich verschlechternden körperlichen Verfassung zu tun.