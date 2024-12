Sorge um Ariana Grandes Gesundheit überschattet "Wicked"-Promo-Tour

Die beiden Stars des Films sangen während der Dreharbeiten in London alle Lieder live. Grande nahm im Vorfeld des Drehs monatelang Gesangs- und Schauspielunterricht, um sich auf ihr Vorsprechen für die Verfilmung von "Wicked" vorzubereiten.

Ariana Grande: Monatelang Gesangsunterricht für "Wicked"

Monatelang habe sie mit dem Gesangstrainer Eric Vetro und der Schauspiellehrerin Nancy Banks zusammengearbeitet, weil sie die Rolle der Glinda "so sehr" wollte und sich die begehrte Rolle "verdienen" musste.

Während eines Interviews im Podcrushed-Podcast erklärte der ehemalige Kinderstar, warum er Gesangsunterricht brauchte, obwohl er bereits ein erfolgreicher Popstar ist.

"Glinda ist eine Sopranistin, wie eine Opernsopranistin, nicht so, wie ich es in meiner Pop-Karriere bin", erklärte Grande. "Es ist einfach eine ganz andere Lage der Stimme und ich habe sie einfach trainiert und trainiert, denn obwohl die Noten da waren, ist es eine andere Lage und das Singen ist völlig anders, also wollte ich meine Muskeln trainieren."