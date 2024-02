Nur 10 Dollar auf der Bank: Notlage machte "Sopranos"-Star Drea de Matteo zu Erotik-Model

In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der britischen Boulevardzeitung Daily Mail gab Matteo bekannt, dass sie nur zehn US-Dollar auf der Bank hatte und kurz davor stand, ihr Haus zu verlieren, bevor sie sich letztes Jahr "OnlyFans" anschloss.

"Sie haben mich zwangsversteigert und mein Haus war überschwemmt, also habe ich versucht, das Haus schnell zu verkaufen", erinnerte sie sich. "Ich wollte versuchen, es zu verkaufen, bevor sie es nehmen konnten."

Die 52-Jährige erklärte, der Beitritt zur Plattform sei ein letzter Ausweg gewesen, um ihr Zuhause zu retten, nachdem ihre Weigerung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, es ihr erschwert hatte, Jobs in Hollywood zu bekommen.

"OnlyFans hat mir zu 100 Prozent das Leben gerettet. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber es hat uns wirklich gerettet", so Drea de Matteo.

"Gleichzeitig", fuhr sie fort "verlor ich meine Mutter, und meiner anderen Mutter, die an Demenz leidet, ging das Geld für ihre Pflegekraft aus."

"Ich wusste nicht, wo oben und wo unten war", sagte die "Sopranos"-Darstellerin über ihre Krise.

OnlyFans bewahrte Drea de Matteo vor dem finanziellen Ruin

Dann kam ihr die Idee mit OnlyFans. I nnerhalb von "fünf Minuten" sei es ihr gelungen, finanziell wieder auf die Beine zu kommen. "Ich dachte, heilige Scheiße. In fünf Minuten konnte ich es [der Immobilien-Firma] Compass Real Estate zurückzahlen, die mit dem Verkauf meines Hauses betraut war", behauptete sie. De Matteo gab an, dass sie ihre Meinung über OnlyFans inzwischen geändert habe.