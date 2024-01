25 Jahre nach "Sopranos": Wieso Drea de Matteo plötzlich wieder angesagt ist

Andrea "Drea" Donna de Matteo wurde ab 1999 in der Erfolgsserie "Die Sopranos" einem internationalen Publikum bekannt. Im Jahr 2004 gewann de Matteo einen Emmy in der Sparte "Supporting Actress in a Drama Series" für ihre Rolle in der HBO-Produktion und wurde für die gleiche Rolle auch für den Golden Globe nominiert. Eigentlich wollte die aus Queens, New York, stammende Donna de Matteo Regisseurin werden, begann dann aber eine Karriere als Schauspielerin. Und während die "Sopranos" ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, gilt Drea de Matteo laut Page Six derzeit als eines der am meisten gefeierten Stil-Vorbilder bei den angesagtesten Stylisten Hollywoods.

Drea Matteo: Vorbild für neuen "Mob Wife"-Trend

Die sogenannte "Mob-Wife-Ästhetik" ist derzeit angesagt. Zahlreiche junge Stars wie die Sängerinnen Dua Lipa, Taylor Swift oder Kylie und Kendall Jenner lassen sich von der Mob-Wife-Ästhetik inspirieren. "Mob Wife", was auf Deutsch mit Mafia-Frau übersetzt werden kann, steht für eine selbstbewusste, glamouröse Frau. Der Trend ist außerdem eine Hommage an die opulente Zeit in den 70-er und 80-er Jahren. Und als "Mob Wife" wird auch Drea de Matteo von Hollywood-Stylisten gefeiert - was sie selbst überrascht.