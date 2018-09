Sopranistin Chen Reiss über Kinder und Karriere

Ihre große Liebe gehört aber nicht nur der Bühne, sondern auch ihrer Familie, Ehemann Charles und den beiden entzückenden Kindern Arielle (5) und Noa (3), die beide das gesangliche Talent ihrer Mutter geerbt haben. "Sie singen und performen bei jeder Gelegenheit. Sie suchen das Publikum, egal, ob es sich um eine Kinderparty handelt oder unlängst um eine Hochzeit mit über 300 Gästen, als meine ältere Tochter spontan beschloss, den Song ,You've got a friend in me' darzubieten", lacht Reiss im Interview. Aber Mutter sein, ist nicht immer leicht, wie sie zugibt.

„Opernsängerin und Mutter zu sein, ist fast ein Paradoxon. Man ist beruflich ständig an den unterschiedlichsten Orten, sollte viel schlafen, wenig sprechen und generell Abstand zu Viren und Bakterien aller Art halten, um die Stimme nicht zu gefährden. All das ist eigentlich fast unmöglich mit Kleinkindern! Aber wo ein Wille, da ein Weg ... eine Frau findet immer eine Möglichkeit, wenn Liebe im Spiel ist und ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Musik, ich liebe die Bühne – es muss also einfach klappen!“

Ihre Karriere ist Beweis genug, wie gut das klappt. Und so soll es auch weitergehen, denn Reiss hat noch viele Rollenwünsche, wie sie verrät.