Sophie Ellis-Bextor: So heißt Baby Nummer fünf

Die britische Sängerin Sophie Ellis-Bextor ist zum fünften Mal Mutter eines Sohnes geworden. Das teilte sie am Montag auf ihrem Instagram-Account mit.

Fünftes Kind für Sophie Ellis-Bextor

Auf der Fotosharing-Plattform postete der "Murder On The Dancefloor"-Star ein Foto des Babys auf dem Arm ihres Mannes, "The Feeling"-Bassist Richard Jones.