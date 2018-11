Was treibt eigentlich Sophie Ellis-Bextor?

Können Sie sich noch an Sophie Ellis-Bextor erinnern? Anfang der Nullerjahre hatte sich die Britin mit ihrem groovigen Sound einen Namen gemacht. Danach wurde es für längere Zeit still um Ellis-Bextor. Aber was macht die ehemalige Chartstürmerin heute eigentlich?

Viele Alben, aber nur zwei Hits

Ab Ende der 1990er war die Tochter der ehemaligen BBC-Moderatorin Janet Ellis und des Filmproduzenten Robin Bextor mit der Band "theaudience" als Sängerin tätig. Nach der Auflösung der Band arbeitete sie als Model, bevor sie 2000 in Zusammenarbeit mit dem italienischen DJ Spiller mit der Single "Groovejet ( If This Ain’t Love)" die Spitze der britischen Charts stürmte.

Danach gelang es der heute 39-Jährigen, eine erfolgreiche Solo-Karriere aufzubauen. Ihr Song "Murder On The Dancefloor", der auf ihrem Album "Read My Lips" zu hören war, avancierte 2002 zu Europas meistgespieltem Hit des Jahres.