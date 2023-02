Sohn von Paul Rudd wusste nicht, dass er berühmt ist: "Irrtum nie aufgeklärt"

US-Schauspieler Paul Rudd ("Ant-Man") hat seinen Sohn nach eigenen Worten lange in dem Glauben gelassen, dass er Angestellter eines Kinos sei. Mit vier oder fünf Jahren sei sein Sohn ins Kino gegangen, um mit seinen Freunden einen Film zu sehen, sagte der 53-Jährige in einem Preview-Clip der "Sunday Today"-Show. "Da war ein Filmposter, auf dem ich drauf war. Das war im Eingangsbereich. Deshalb dachten sie alle, dass ich in dem Kino arbeite, was ich sehr süß fand."

Rudds Sohn kam selbst drauf