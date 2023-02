US-Schauspieler Cody Longo im Alter von 34 Jahren verstorben

Auch Longos Manager Alex Gittelson erinnert sich an seinen "lieben Freund seit über einem Jahrzehnt". Mein Herz bricht für seine schöne Familie", sagt er über den Verstorbenen. Longo habe große Pläne gehabt. "Er hatte sich eine Auszeit von der Schauspielerei genommen, um sich der Musik zu widmen und mehr Zeit mit seiner Familie in Nashville zu verbringen." Longo hatte etwa die Singles "She Said" und "Electric" veröffentlicht und geplant, wieder ins Filmbusiness zurückzukehren.

Bekannt war er vor allem durch Rollen in den Serien "Hollywood Heights" und "Zeit der Sehnsucht". Auch in "CSI: Den Tätern auf der Spur" spielte er mit.