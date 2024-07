Sohn von Madonna nach Hunger-Post: "Meine Mutter hat mich immer unterstützt"

Der Adoptivsohn von Pop-Ikone Madonna (65) hat mit einem Kommentar in den sozialen Medien Sorgen bei Fans ausgelöst. Danach stellte er klar, dass er nicht auf der Straße lebe. Der 18-jährige David Banda schrieb in einer Instagram-Story: "Meine Mutter unterstützt mich sehr. Sie hat mich immer unterstützt. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben, und ich lebe nicht auf der Straße und hungere!"