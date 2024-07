Sohn von Madonna: Habe nicht genug Geld, um mir Essen zu kaufen

Pop-Ikone Madonna zeigt sich stolz über die künstlerische Ader ihrer Kinder und holt diese während ihrer Auftritte gerne zu sich auf die Bühne. "Wenn ich auf Tournee gehe, macht mich nichts glücklicher als die Gewissheit, dass wir alle an der gleichen Show arbeiten und gemeinsam die Magie erschaffen", erklärte die 65-jährige Sängerin ("Material Girl") kürzlich dem Modemagazin W.

Bei ihrer jüngsten "Celebration"-Tour habe sie ihre vier jüngeren Kinder, die noch mit ihr zusammenlebten, in ihre Shows integrieren wollen, erklärte die Sängerin. "Alle tanzen und spielen Musikinstrumente, und das schon seit Jahren."

Madonna stolz auf ihre "Künstlerfamilie" Die 18-jährige Mercy James begleitete ihre Mutter beim Lied "Bad Girl" auf dem Klavier, der ebenfalls 18-jährige David kam für ein Duett zu ihr auf die Bühne, bei dem sie den Song "Mother and Father" darboten, die elfjährigen Zwillinge Stella und Estere tanzten während Madonnas Konzerten. Madonna hatte alle vier als Kinder aus Malawi adoptiert. "'Mother and Father' ist einer meiner Lieblingsmomente in der Show, weil es mir die Möglichkeit gab, nicht nur meine Mutter zu ehren, sondern auch Davids Mutter", so Madonna gegenüber W. "Er wollte schon immer singen und Gitarre spielen. Er liebt es, auf der Bühne zu stehen - das ist nichts Neues. Ein großer Teil der Show dreht sich um Mutterschaft, Familie und die Bedeutung dieser Dinge in meinem künstlerischen Leben." David steht auf eigenen Beinen Inzwischen ist David ausgezogen und lernt nun offenbar, was es heißt, auf eigenen Beinen stehen. "Es ist schön zu erleben, dass es neun Uhr abends ist, ich hungrig bin und merke, dass ich nicht genug Geld habe, um mir Essen zu kaufen", scherzte Banda laut dem Promiportal UsWeekly während einer Live-Session auf Instagram. "Es macht Spaß, jung zu sein." Page Six zufolge ist er mit seiner Partnerin Maria Atuesta zusammengezogen. Um Geld dazuzuverdienen, gebe er Gitarrenunterricht. "Ich liebe es. Ich bin nicht allein, ich habe meine Freundin", so Banda.

Madonna teilt immer wieder kleine Einblicke ein ihr Familienleben. Zum 18. Geburtstag von Mercy hatte sie ihr Anfang des Jahres in einem langen Instagram-Post ihre Bewunderung und Liebe erklärt. "Wünsche dir den glücklichsten aller Geburtstage!", schrieb sie auf Instagram. "Das Schönste von allem, denn du hast es verdient." Daneben teilte sie ein Video, das alte Fotos von Mercy und ihren Geschwistern zeigt, sowie einen Ausschnitt, in dem das Mädchen am Klavier ein Stück von Erik Satie spielt.

Mercy sei immer die "Ruhige", "Sanfte" und "Stoische" gewesen, "immer bescheiden und freundlich", führte Madonna aus. "Ich bin wirklich beeindruckt von der Frau, die du geworden bist." Die Hand ihrer Tochter lasse am Klavier "Magie entstehen" und es sei "so aufregend", Mercy zuzuhören, wenn sie sie während ihrer Konzerte auf die Bühne für Beiträge am Flügel hole, schwärmte die vielfache Grammy-Gewinnerin. "Nichts macht mir mehr Freude, als dich wachsen zu sehen. Du bist wirklich ein Wunder." Insgesamt hat Madonna sechs Kinder. Die als Madonna Louise Ciccone geborene Sängerin zählt zu den größten Popstars der vergangenen Jahrzehnte. Sie veröffentlichte seit Anfang der Achtziger-Jahre 14 Studioalben.