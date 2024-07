Madonna feiert "wundersame" Genesung von schwerer bakterieller Infektion

Ein Jahr später hat sie sich eigenen Angaben zufolge bestens erholt. In einem am 4. Juli veröffentlichten Posting schrieb die Musikerin, dass eine gute Zeit hinter ihr liege.

"Heute vor einem Jahr kam ich gerade aus dem Krankenhaus nach Hause, nachdem ich eine lebensbedrohliche Krankheit überlebt hatte. Es war mir kaum möglich, in meinem Hinterhof zu stehen und eine Wunderkerze zu halten. Ich habe mich auf wundersame Weise erholt und hatte ein fantastisches Jahr. Danke Gott. Das Leben ist schön!", kommentierte sie eine Reihe an Fotos.

Die amerikanische Klatschseite Page Six hatte im Juni 2023 ohne nähere Quellenangabe geschrieben, Madonna sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Sie sei in einem Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden, Tochter Lourdes Leon sei ihrer Mutter in diesen Tagen nicht von der Seite gewichen.

Die als Madonna Louise Ciccone geborene Sängerin zählt zu den größten Popstars der vergangenen Jahrzehnte. Sie veröffentlichte seit Anfang der Achtziger-Jahre 14 Studioalben und gewann sieben Mal den begehrten Grammy-Musikpreis. Die Mutter von zwei leiblichen Kindern und vier Adoptivkindern trat zudem in mehreren Filmen als Schauspielerin auf.

Welttournee nachgeholt

Im Mai sorgte die Musikerin mit einem Gratis-Konzert in Rio für Aufsehen. Am Copacabana-Strand spielte sie vor vielen Zehntausenden Menschen. Auf Madonnas Website war es als das größte Konzert der "Königin des Pop" angekündigt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren 1,5 Millionen Besucher und Besucherinnen bei der Show erwartet worden. Es war der Abschluss der nachgeholten Welttournee, mit der Madonna 40 Jahre Karriere feierte.

Immer wieder sah es so aus, als neige sich ihre Karriere dem Ende zu, doch dann erfand sie sich wieder neu. Über die Jahrzehnte machte sie sich immer wieder neue Musikrichtungen zu eigen. Dafür setzte sie auf Kooperationen mit jüngeren Künstlern aus verschiedenen Genres. Vom Dance-Pop ihrer früheren Jahre wandte sie sich mit der Zeit stärker dem Elektro zu und lieh sich Elemente aus Hip-Hop und Latin-Pop.