"Sind eine Künstlerfamilie": Pop-Ikone Madonna spricht über ihre Kinder

Madonna stolz auf ihre "Künstlerfamilie"

Die 18-jährige Mercy James begleitet ihre Mutter beim Lied "Bad Girl" auf dem Klavier, der ebenfalls 18-jährige David kommt für ein Duett zu ihr auf die Bühne, bei dem sie den Song "Mother and Father" darbieten, die elfjährigen Zwillinge Stella und Estere tanzen während Madonnas Konzerten. Madonna hatte alle vier als Kinder aus Malawi adoptiert.

"'Mother and Father' ist einer meiner Lieblingsmomente in der Show, weil es mir die Möglichkeit gab, nicht nur meine Mutter zu ehren, sondern auch Davids Mutter", so Madonna gegenüber W. "Er wollte schon immer singen und Gitarre spielen. Er liebt es, auf der Bühne zu stehen - das ist nichts Neues. Ein großer Teil der Show dreht sich um Mutterschaft, Familie und die Bedeutung dieser Dinge in meinem künstlerischen Leben."

Laut W Magazine wirkten auch Madonnas beiden älteren Kinder Lourdes (27) und Rocco (23) bei früheren Konzerten mit. "Natürlich bin ich auch ihre Mutter, also gehen wir uns manchmal gegenseitig auf die Nerven", erklärte die Pop-Sängerin. "Wir sind eine Künstlerfamilie, aber wir sind auch eine Familie, und das passiert nun mal."