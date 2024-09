Sohn von "Kastelruther Spatzen"-Sänger Norbert Rier überschlug sich mit Auto

"Was genau passiert ist, weiß man nicht. Vielleicht war es eine Art Sekundenschlaf, ein Moment der Unachtsamkeit. Jedenfalls hat er sich auf der Straße in seinem Auto überschlagen", sagte Rier im Gespräch mit der deutschen Boulevardzeitung Bild. Dem Bericht zufolge ereignete sich der Unfall auf Riers Rückfahrt von Freunden in Südtirol.