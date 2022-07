KURIER: Was war der Grund, dass ihre gesamte Familie aus Kolumbien weggezogen ist?

Sofia Vergara: Mein Bruder wurde von einer Gang hingerichtet. Ich war damals schon in den USA. Amerika ist ein sichereres Land, deshalb habe ich meine Familie hergebracht.

In Hollywood wurden Sie immer als südamerikanisches Sexsymbol gehypt, Sie sehen sich aber ganz anders, nicht wahr?

Ich liebe Komödien, weil ich gern über mich selbst lache. Ich nehme mich nicht allzu ernst. Und was mein Aussehen betrifft, in Kolumbien sehen alle Frauen aus wie ich. Ich wusste nicht, dass das etwas Besonderes ist, bis ich in die USA kam. Dann habe ich das Beste aus dem gemacht, was ich hatte! Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und ich bin eine echte Blondine, aber Hollywood hat diese klischeehafte Idee, dass Südamerikaner schwarze Haare und dunkle Haut haben müssen. Meine ganze Familie ist blond und blauäugig. Als ich die Rolle in "Spanglish" mit Adam Sandler bekam, wollten sie, dass ich mir die Haare dunkel färbe, und dabei ist es geblieben. Seither glauben mir wenigstens alle, dass ich südamerikanisch bin.

Vor einigen Jahren schrieben die Medien, Sie würden eine Rolle in "Mission: Impossible" bekommen. Daraus wurde aber nichts. Was ist los mit Tom Cruise?

Ich weiß nicht, ist vermutlich nicht sehr intelligent! Ha!

Dabei wurde Ihnen ja eine Affäre mit ihm nachgesagt …

Das war lustig, wir hatten ein Meeting, und irgendwer hat fotografiert. Aber ein Businessmeeting zu haben, ist eben nicht sehr sexy für die Presse, es muss schon eine Romanze sein, ein Date. Dabei sind wir nur Bekannte.

Wären Sie an einer dramatischen Rolle interessiert?

Na, mit diesem Akzent muss ich realistisch sein. Aber ich würde gern jemanden spielen, der sehr zornig ist. Mein Sohn sagt, ich wäre dafür wie geschaffen!

Wie gehen Sie als Hollywoodstar mit dem Alter um?

Jede Frau, die behauptet, dass sie keine Probleme mit dem

Alter hat, lügt. Natürlich habe

ich damit meine Schwierigkeiten. Ich wünschte, ich könnte für immer jung bleiben, aber die Realität ist etwas, das wir alle lernen müssen zu akzeptieren. Was sollen wir denn sonst tun? Wenn wir uns bis zur Unkenntlichkeit operieren lassen, sehen wir nur schlechter aus. Also versuche ich zu relaxen. Und wir haben es heute ohnehin leichter, Frauen altern immer besser. Früher haben Frauen sich viel zu sehr mit Fitness und Kosmetik und teuren Cremes gequält. Aber die Zeiten ändern sich, altern ist heute viel akzeptabler.