Söhnchen ist da: Mandy Moore entschied sich für klassischen Babynamen

Moore hatte sich 2015 nach sechsjähriger Ehe von dem Musiker Ryan Adams ("Heartbreaker") getrennt. 2019 wurde sie mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt. Auch als Sängerin hat sie sich einen Namen gemacht: Im Alter von 15 Jahren brachte sie ihr Debütalbum "So Real" heraus.

Moore ist einer der Stars der TV-Serie "This Is Us - Das ist Leben". Als Filmschauspielerin ist sie vor allem aus Romanzen und Komödien wie "Von Frau zu Frau", "Lizenz zum Heiraten" und "Plötzlich Prinzessin!" bekannt.