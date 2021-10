So soll die Hochzeit von Britney Spears werden

Im September ging Fitnesstrainer Sam Asghari (27) vor Britney Spears (39) auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Wie ein Insider jetzt verriet, sollen die Vorbereitungen für den großen Tag schon in vollem Gange sein.

"Britney will eine traditionelle, romantische Hochzeit. Sie möchte Teile ihrer Familie und ihre besten Freunde dabei haben und kümmert sich nicht um die Kosten, weil sie von dieser Art Hochzeit schon ihr ganzes Leben lang geträumt hat", plauderte der Insider gegenüber "HollywoodLife" aus.

Dritte Hochzeit für Britney Spears

Für den Popstar ist dies zwar schon Trauung Nummer drei, aber keine der vergangenen Eheschließungen kam ihrer Traumhochzeit nahe. "Sie war schon zuvor verheiratet, aber sie sieht ihre Hochzeit mit K-Fed (Kevin Federline - Anm.) eher als eine superteure Hausparty mit Ringen und Kuchen, die sie bezahlen musste. Sie zählt nicht einmal ihre Hochzeit in Las Vegas mit Jason Alexander (Jugendliebe - Anm.). Diesmal will sie Brautjungfern und ein wunderschönes Hochzeitskleid", so die Quelle.

Britney Spears' Söhne Preston (16) und Jayden (15) sollen jedenfalls eine große Rolle spielen. Ob der Rest der Familie eingeladen wird, steht allerdings noch in den Sternen. "Wenn sich bis zur Hochzeit die Dinge mit Jamie Lynn beruhigt haben, möchte sie, dass auch ihre Schwester an ihrem großen Tag dabei ist." Keinesfalls dabei sein soll aber Vater Jamie Spears. "Sie fühlt sich von ihm zutiefst verletzt und möchte seinen Namen nie mehr aussprechen", will der Insider wissen.