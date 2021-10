Britney Spears stellte Christbaum heuer aus gutem Grund schon im Oktober auf

US-Popstar Britney Spears hat sich mit einem langen Post auf Instagram an ihre Follower gewandt. Sie habe lange darauf gewartet, frei zu sein und nun, wo sie es sei, habe sie Angst Fehler zu begehen, so die 39-Jährige. Dies habe sie erstmals erlebt, als sie vor vier Monaten zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt ihre Autoschlüssel zurückerhalten habe. "Ich habe in den letzten 13 Jahren nichts getan, um so behandelt zu werden. Ich bin angewidert von dem System und wünschte, ich würde in einem anderen Land leben", so Spears. Sie habe sich auch entschlossen, heuer früher Weihnachten zu feiern. "Denn warum auch nicht? Ich glaube, dass jede Möglichkeit, mehr Freude im Leben zu finden, genützt werden sollte."