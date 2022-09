So sieht "Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin heute mit 42 Jahren aus

Schauspieler Macaulay Culkin gehört zu den 38 Auserwählten, die 2022 mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood geehrt werden. Unsterblich ist er allerdings wegen des Films "Kevin - Allein zu Haus", in dem er als Zehnjähriger einen Achtjährigen mimt, den kleinsten Sohn der Familie McCallister in einem Vorort von Chicago.