So sieht die berühmte Playboy-Villa nicht mehr aus

Die „Playboy“-Mansion, das luxuriöse Heim des US-Verlegers Hugh Hefner (gestorben am 27. September 2017), eingebetet in den Holmby Hills von Los Angeles, war Ort so mancher ausschweifender Party.

1927 wurde es vom Architekten Arthur R. Kelly erbaut, 1971 blätterte der Playboy-Verleger 1,05 Millionen US-Dollar dafür hin. Von zwei Hektar Land umgeben, ist die Villa 1.951 Quadratmeter groß und wurde zu ihren Glanzeiten von 80 Mitarbeitern bewirtschaftet.