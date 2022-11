So sieht "Blue's Clues"-Star Steven Burns heute mit fast 50 aus

Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Während andere Schauspieler viel dafür tun, sich von der Rolle, die sie einst bekannt machte, zu lösen, scheint Burns es zu genießen, als der ewig kindliche Steve wahrgenommen zu werden. Auf Instagram schreibt er zu einem Foto, das ihn vor einem riesigen Plakat zum neuen Film "Blue's Big City Adventure" zeigt etwa: "Vor langer Zeit war ich ein kämpfender Schauspieler, der in der kleinsten Wohnung gelebt hat. Ich ging zu einem Vorsprechen für diese seltsame experimentelle Kinderfernsehshow. Diese Show war Blue's Clues und diese Wohnung war weniger als zwei Blocks von dieser verrückten Filmwerbung entfernt. Ein wahres Großstadtabenteuer." In dem aktuellen in alter Manier knalligen "Blue"-Streifen hat Burns eine Nebenrolle übernommen.

"Blue's Clues"-Star Burns heute