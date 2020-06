So lief die TV-Hochzeit von Schlager-Star Stefan Mross

Immer wieder schaltet er hinter die Kulissen, um einen Zwischenstand bei den Hochzeitsvorbereitungen zu erfahren - ähnlich wie früher bei der „Wetten, dass..?“-Stadtwette.

Hier in Leipzig bringt nun eine Reporterin unter anderem in Erfahrung, dass Mross sein Hemd noch bügeln muss. Und es gebe ein Problem: „Ich habe noch nie in meinem Leben eine Krawatte gebunden.“ Am Ende hat er da Hilfe bekommen.

Woitschack wiederum berichtet, dass sie wegen der Corona-Krise nur zu dritt das Brautkleid ausgesucht hätten. Ergebnis: ganz in weiß, mit Spitze und Schleppe - aber ohne Schleier, sondern mit Blumen im Haar.

Zwischendurch playbacken sich andere Künstler durch die Sendung, Silbereisen blickt in den Gesprächen auf vergangene Schlagershows zurück und auf kommende voraus, die im nächsten Jahr nachgeholt werden sollen.

Als er Andrea Berg fragt, welchen Rat sie für das Brautpaar hat, antwortet die Schlager-Königin mit drei Redewendungen und vor allem in Anspielung auf Mross' erste beiden Ehen unter anderem mit Stefanie Hertel: „Man lernt durch Versuch und Irrtum“, „Aller guten Dinge sind drei“ und „Übung macht den Meister“.

Die „Schlagerlovestory“ wird als großes Wiedersehen der Künstler gefeiert, weil zahlreiche Schlagershows wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden waren. 147 Tage seien seit der letzten großen Show vergangen, heißt es gleich zu Anfang.

Unter anderem stehen auch Roland Kaiser, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Ben Zucker, Patricia Kelly und Thomas Anders auf der Bühne. Ross Antony performt mit zehn Tänzern in Einhorn-Ganzkörperkostümen „YMCA“. Ansonsten geht es schlagertypisch in vielen Liedern um große Gefühle.