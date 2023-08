So feierte Norwegens Konprinzenpaar die beiden runden Geburtstage

Norwegens Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit haben gemeinsam ihren 50. Geburtstag gefeiert. Sie luden am Freitagabend zu einer Hinterhofparty am Osloer Schloss ein, um ihre skandinavische Heimat zu feiern.

In ihrer Rede sprachen die beiden darĂŒber, was sie an Norwegen schĂ€tzen - allem voran nĂ€mlich die Menschen, wie das Königshaus mitteilte.

Serviert wurden zum Beispiel gegrillter Fisch und Kuchen. Thronfolger Haakon ist am 20. Juli 50 Jahre alt geworden, seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit rund einen Monat spÀter am 19. August. Ihre gemeinsame Geburtstagsfeier fand nun an einem besonderen Datum statt - ihrem Hochzeitstag.