Snoop-Dogg-Tochter Cori Broadus: Schwerer Schlaganfall mit 24

Cori Broadus, die Tochter von US-Rapper Snoop Dogg und seiner Frau Shanté, hat einen Schlaganfall erlitten. Am Donnerstag veröffentlichte die 24-Jährige in ihrer Instagram-Story ein Foto aus dem Krankenhaus und äußerte sich zu ihrer gesundheitlichen Verfassung.

Cori Broadus meldet sich aus dem Spital

"Ich hatte heute Morgen einen schweren Schlaganfall", teilte die Musiker-Tochter ihren Followern mit. "Als sie es mir sagten, fing ich an zu weinen", schrieb sie. "Ich bin erst 24. Was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um das alles zu verdienen."

Broadus gab keine Angaben dazu, was zu ihrem Schlaganfall geführt hat. Die Sängerin blickt jedoch auf jahrelange gesundheitliche Probleme zurück, nachdem bei ihr im Alter von sechs Jahren Lupus diagnostiziert wurde. Dabei handelt es sich um eine systemische Autoimmunerkrankung.