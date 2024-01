Bericht: "And just like That"-Star aus Serie gefeuert

Berichten zufolge wurde Sara Ramirez aus der "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That" gestrichen. Laut einem Bericht der Daily Mail wird die 48-jährige Ramirez nicht in der kommenden dritten Staffel der HBO-Serie auftreten. Quellen teilten dem britischen Blatt mit, dass die Entscheidung darauf zurückzuführen sei, dass Ramirez' Charakter, Che Diaz, nach der Trennung von Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) in der zweiten Staffel keinen Wert mehr habe.