"Slumdog Millionär"-Star Dev Patel in Messerstecherei verwickelt

"Slumdog Millionär"-Star Dev Patel bewies Courage, als er Medienberichten zufolge dabei half, eine Messerstecherei auf offener Straße in Adelaide, Australien, zu beenden. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Mann verletzt, berichtet The Guardian. Der englische Schauspieler war unter den Zeugen des Angriffs, der sich im Stadtzentrum ereignete. Patel gehörte auch zu jenen Personen, die bis zum Eintreffen der Rettungsdienste beim Opfer blieben.

Dev Patel half, Kampf zu beenden

Der Kampf fand am Montagabend um 20:45 Uhr (Ortstzeit) in der Gouger Street statt. 7News berichtet, dass es zwischen einem Mann und einer Frau auf der Straße und in einem Supermarkt zu einem gewalttätigen Streit gekommen war, bei dem dem Mann in die Brust gestochen wurde.

Die Schlägerei wurde angeblich in einer nahegelegenen Tankstelle fortgesetzt, bevor Zeugen – darunter Patel und Freunde – versuchten, diese zu beenden. Anschließend blieben Patel und der Rest seiner Truppe bei dem Opfer und warteten auf die Rettung. Der verletzte Mann wurde vor Ort von Sanitätern behandelt, bevor er ins Royal Adelaide Hospital gebracht wurde. Die Täterin wurde festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.