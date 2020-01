Ski-Unfall: Schwedens Prinzessin Estelle brach sich das Bein

Die schwedische Prinzessin Estelle (7) hat sich im Skiurlaub das Schienbein gebrochen. Die Tochter von Kronprinzessin Victoria (42) und Prinz Daniel (46) trage einen Gips und ihr gehe es gut, sagte eine Sprecherin am Freitag. Ihren Neujahrsurlaub in den Alpen habe die Familie wegen des Unfalls nicht abbrechen müssen - Estelle sei an Ort und Stelle in einem Krankenhaus behandelt worden.

Prinz Daniel werde nun allerdings alleine nach Oslo zur Beerdigung des Schriftstellers Ari Behn reisen. Behn, der Ex-Mann der norwegischen Prinzessin Märtha Louise (48), war am 25. Dezember im Alter von 47 Jahren gestorben.