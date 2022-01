Simone Thomalla verrät, was sie an einem Mann schätzt

"Ich möchte die Königin sein. Der Mann soll mich in Gänze sehen und mich und meine Weiblichkeit zu schätzen wissen, aber auch die unabhängige Seite in mir respektieren", hatte Thomalla bereits Dezember der Bild verraten. Obwohl das Single-Dasein noch Neuland für sie ist, einsam sei sie nicht, betonte sie allerdings.

"Ich habe viele tolle Menschen um mich herum. Meine Familie, meine Freunde. Klar, ich bin jetzt Single, aber einsam bin ich wirklich nicht."

Thomalla war im Fernsehen unter anderem lange im Leipziger "Tatort" zu sehen. Ein aktuelles Projekt ist die ZDF-Serie "Frühling", darin spielt sie eine Dorfhelferin in Bayern. "Da unsere Quoten ständig steigen, gehen wir davon aus, dass die Zuschauer uns gerne zuschauen", sagte Thomalla der Zeitschrift. "Wir bemühen uns um Geschichten, die genauso auch in der Großstadt stattfinden könnten und in denen sich viele Zuschauer möglicherweise wiederfinden." In den meisten Fällen gebe es ein Happy End. "Wahrscheinlich liegen wir mit "Frühling" in der momentanen Zeit genau richtig."

"Gerade habe ich ein wenig frei und könnte mal in den Urlaub fahren. Das lasse ich aber, da jeder eine Verantwortung hat, die Pandemie nicht voranzutreiben", fuhr die Schauspielerin fort.